«Милан» и «Интер» объявили о покупке культового «Сан-Сиро» и прилегающей к стадиону территории.

«Клубы "Милан" и "Интер" объявляют о подписании договора купли-продажи с муниципалитетом Милана на приобретение комплекса "Сан-Сиро", который является важным городским объектом, включая стадион и прилегающую территорию.

Строительство нового стадиона и проект реконструкции городского района Сан-Сиро открывают новую главу в истории Милана и обоих клубов. Стратегическая веха отражает общее стремление "Милана" и "Интера", а также их владельцев, RedBird и фондов, управляемых Oaktree, к долгосрочному спортивному успеху и инвестициям с целью поддержки устойчивого роста клубов.

Клубы доверили [архитектурным бюро] Foster + Partners и MANICA разработку проекта нового стадиона мирового класса и генерального плана прилегающей территории. Стадион будет соответствовать самым высоким международным стандартам, и ему суждено стать новой архитектурной иконой Милана.

В рамках проекта также будет создан новый центр передового опыта, отражающий спортивную и культурную направленность района Сан-Сиро и всего города, а также переосмысливающий городское пространство за счет инноваций, устойчивости и доступности», — говорится в заявлении «Милана» на официальном сайте.

«Сан-Сиро» был возведен 1926 году и дважды реконструирован (1956, 1989). На нам одновременно выступают «Милан» и «Интер».