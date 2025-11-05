«Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия» опубликовали стартовые составы на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Рейндерс, Стоунз, Холанн, Доку, Гонсалес, Гвардиол, Савио, Нунес, О'Райли, Фоден.

«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини, Нмеча, Гирасси, Байер, Забитцер, Свенссон, Рюэрсон, Адейеми.

Матч между этими командами состоится сегодня, 5-го ноября в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 3-х туров общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» занимает 9-е место в таблице с 7-ю очками в активе. «Боруссия» Д — на 8-й позиции с тем же количеством баллов.