Итальянский специалист Фабио Капелло высказался об игре «Интера» перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Кайрата».

Фабио Капелло globallookpress.com

«Иногда "Интер" меня раздражает. Когда они в ритме, они невероятно сильны, но потом внутри команды происходят странные вещи, и они расслабляются.

Это меня беспокоит, и будем надеяться, что сегодня мы этого не увидим», — сказал Капелло журналисту Даниэле Мари.

Матч между «Интером» и «Кайратом» стартовал в 23:00 по мск. После 15-и сыгранных минут счет так и не открыт — 0:0.