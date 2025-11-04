Наставник «Марселя» Роберто Де Дзерби считает, что многие специалисты и болельщики недооценивают чемпионат Франции.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

«На мой взгляд, Лига 1 недооценена, потому что в чемпионате Франции очень сильные тренеры и игроки. Стадионы переполнены, на них болеют со страстью. Чемпионат Италии по-прежнему хорош, но я не знаю, что о нем говорить», — сказал итальянский специалист перед игрой 4-го тура общего этапа ЛЧ с «Аталантой».

После трех матчей у «Марселя» 3 очка и 22-е место в таблице общего этапа ЛЧ. В Лиге 1 команда идет второй с 22 очками после «ПСЖ».