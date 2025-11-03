Самолёт с игроками московского «Спартака» задержался с вылетом из Краснодара в Москву после матча 14-го тура РПЛ, в котором красно-белые уступили «Краснодару» со счетом 1:2. Об этом сообщает «Матч ТВ». Встреча проходила на «Ozon Арене», судил матч Кирилл Левников.

Тренер «Спартака» Деян Станкович globallookpress.com

По информации источника, вылет команды планируется в ближайшее время.

Ранее, по пути на стадион, в автобус «Спартака» был брошен неизвестный предмет, из-за чего было разбито стекло. Никто из игроков не пострадал, а клуб уведомил делегата матча о случившемся.

«Спартак» находится на 6-м месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 22 очка в 14 встречах.