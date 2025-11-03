Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба высказался по поводу сообщений о заинтересованности в нём со стороны мадридского «Реала».

Вильям Салиба globallookpress.com

«Интерес "Реала"? Конечно, приятно, когда тобой интересуется такой клуб, но прежде всего я хочу завоевать трофеи с "Арсеналом". Об этом думаю в первую очередь», — цитирует игрока Madrid Zone.

Напомним, лондонский клуб приобрёл Салиба летом 2019 года у «Сент-Этьена» за €30 млн. В текущем сезоне 24-летний француз провёл 12 матчей и отдал одну голевую передачу. Согласно оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет €80 млн.