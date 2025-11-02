Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу своего клуба в матче 10-го тура Серии А над «Вероной» (2:1).

Кристиан Киву globallookpress.com

«Нам противостояла опасная и хорошо организованная команда, которая в определенные моменты игры создавала нам проблемы. В таких матчах легче проиграть, чем победить.

Мы ждали их после первого гола, хотели заставить рисковать. Они хороши в розыгрыше вторых мячей, поэтому и сравняли счет. Мы немного замедлились в том моменте, а они были очень хороши».

Мы не можем представить ситуацию, в которой не будет Лаутаро. Он наша движущая сила, он всегда готов к игре и усердно работает«, — сказал наставник "Интера" в интервью DAZN.

После 10 матчей "Интер" с 21 очками идет третьим в Серии А. Впереди "Наполи" (22) и "Рома" (21).