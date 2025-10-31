Хавбек «Лацио» Педро высказался о своем будущем в римском клубе.

«Я всегда хочу помогать команде. Это, безусловно, мой последний год в "Лацио", но я хочу оставить команду там, где она заслуживает быть: в еврокубках. Есть шанс вырасти и стремиться к высоким позициям.

Сколько лет я еще буду играть? Мне сложно сказать. Я хочу выжимать максимум из каждой тренировки, но каждый прожитый день приближает меня к завершению карьеры», — цитирует Педро сайт Джанлуки Ди Марцио

Напомним, что 38-летний Педро ранее успел поиграть за «Рому», «Челси» и «Барселону».