«Бавария» начала переговоры о трансфере 19-летнего защитника «Фейеноорда»﻿ Дживайро Рида, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Дживайро Рид globallookpress.com

По информации источника, мюнхенский клуб рассматривает Рида как одного из ключевых кандидатов на позицию крайнего защитника. Рид уже привлекает внимание нескольких английских клубов, которые тоже заинтересованы в подписании молодого нидерландского футболиста.

В сезоне-2025/26 Дживайро отыграл 9 матчей в чемпионате Нидерландов, сделал две результативные передачи. Его контракт с «Фейеноордом»﻿ действует до 30 июня 2029 года. Оценочная трансферная стоимость Рида по версии Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.