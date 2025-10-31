Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии здоровья своих игроков перед матчем против «Бернли» в рамках 10-го тура АПЛ.

Микель Артета globallookpress.com

«Мартинелли всё ещё не играет, думаю, что эта игра состоится без него. Салиба — нужно подождать и посмотреть. У нас сегодня днём ещё одна тренировка, но, скорее всего, пока он не готов. Хаверц, Мадуэке, Эдегор и Жезус — продолжают активное восстановление после травм. Надеюсь, что они будут готовы через несколько недель, ведь у нас есть перерыв на матчи сборных», — цитирует слова Артеты пресс-служба клуба.

Матч между командами состоится 1 ноября на стадионе «Тёрф Мур». Начало встречи — 18:00 по мск.