Известный тренер Юрий Семин высказался об иностранных наставниках в российском футболе.

Юрий Семин globallookpress.com

«Было много иностранных тренеров, которые играли важную роль в нашем футболе. Мы же помним, как русский тренер Валерий Газзаев выиграл Кубок УЕФА с ЦСКА, так и голландский специалист Дик Адвокат с "Зенитом", правильно?

И не надо забывать, что у нас работали и итальянцы Фабио Капелло и Лучано Спаллетти, и голландец Гус Хиддинк, который привел сборную России к бронзовым медалям на чемпионате Европы 2008 года.

Другое дело, что мы должны сами правильно к этому относиться. Наверное, от значимых иностранцев, которые к нам приезжают, нам надо брать все хорошее, что могло бы помочь нам.

Единственное, если они приезжают, то мы должны ограничивать лимит их помощников, их может быть два-три человека. Когда я поехал работать в Новую Зеландию, то мне сказали: "Ты можешь взять только двух ассистентов, а остальные будут наши". Я спросил: "По какой причине? " И они ответили: "Ты уедешь и потом будут работать наши. Пусть они посмотрят твой стиль работы и возьмут лучшее".

Это совершенно правильно, и я с этим согласен. Поэтому и нам надо в этом плане быть помудрее и похитрее. А не так, как это сделал [в 2021 году] "Локомотив", когда они привезли 12 человек руководить российским футболом. Это же никуда не годится», — цитирует Семина РИА Новости.