Наставник ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на нынешние результаты армейцев.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Если быть честным: было непросто представить, что к ноябрю у ЦСКА будет Суперкубок, борьба за первое место в чемпионате и победа в группе Кубка, — с учётом всех сложностей, которые у нас были и есть. Но наша цель — июнь, и мы работаем шаг за шагом. Не так важно, что мы первые в октябре.

Главное — достичь успеха к июню. Успехом будет, если мы выжмем максимум из каждого игрока. А итоговое место в таблице будет соответствовать нашей работе», — сказал Челестини «Чемпионату».

49-летний Фабио Челестини тренирует ЦСКА с лета 2025 года. После 13 туров армейцы идут на 3-м месте в таблице, набрав 27 очков.