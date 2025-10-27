Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о матче против «Эвертона» (3:0).

Томас Франк globallookpress.com

«Разумеется, я очень рад этой победе, а также тому, как мы сыграли. Побеждать на любом стадионе АПЛ в гостях, да ещё и со счётом 3:0 — дорогого стоит, особенно когда играешь против крепкого "Эвертона", они впервые проиграли на новом стадионе.

Первый тайм мне понравился больше. Я оценил переход между фазами игры — у нас было больше контроля, больше передач, хороший прессинг. Меня это впечатлило. Мы были хороши в деталях, а это главное.

Второй тайм, скорее, напоминал перетягивание каната, но с самого начала я задался вопросом: сможем ли мы привить команде стремление сыграть всухую? Если у нас это получится, то выиграем много матчей, не будучи фаворитами. Есть немало деталей, над которыми нужно поработать, но в целом это была хорошая выездная игра», — приводит слова Франка клубная пресс-служба.

«Тоттенхэм» смог набрать 17 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе «Эвертона» осталось 11 баллов и 14-я строчка.