Стали известны стартовые составы Испании и Грузии на матч 3-го тура группы Е квалификации чемпионата мира 2026-го года.

Микель Мерино — полузащитник сборной Испании globallookpress.com

Испания: Симон, Порро, Ле Норман, Кубарси, Кукурелья, Мерино, Субименди, Педри, Торрес, Оярсабаль, Пино.

Грузия: Мамардашвили, Гогличидзе, Кашия, Какабадзе, Гочолеишвили, Двали, Кочорашвили, Меквабишвили, Кварацхелия, Китеишвили, Микаутадзе.

Матч между этими сборными состоится сегодня, 11-го октября в 21:45 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

Испания занимает 1-е место в группе Е квалификации ЧМ-2026 с 6-ю очками в активе после 2-х туров. Грузия — на 2-й позиции (3).