«Родина» одержала победу над «СКА-Хабаровском» (2:0) в матче 14-го тура российской Первой лиги.
У хозяев голы записали на свой счет Йорди Рейна на 11-й минуте и Илья Дятлов на 90-й минуте.
Результат матча
РодинаМосква2:0СКА-ХабаровскХабаровск
1:0 Йорди Рейна 10' 2:0 Dyatlov I. 90'
Родина: Александр Максименко (Gueye P. 64'), Сергей Волков, Станислав Бессмертный, Митя Крижан, Артём Мещанинов (Иван Кузьмичёв 56'), Артем Концевой (Артём Сокол 88'), Руслан Фищенко, Аршак Корян (Леон Мусаев 63'), Йорди Рейна, Иван Тимошенко, Dyatlov I.
СКА-Хабаровск: Алексей Кузнецов, Александр Мухин, Gurban G., Давид Шавлохов, Егор Носков (Bragin V. 70'), Арсен Адамов, Садыг Багиев, Камран Алиев (Александр Гаглоев 79'), Дмитрий Цыпченко (Данила Янов 71'), Tur J. A. (Мастерной Владислав 70'), Alcalde J.
Жёлтые карточки: Артём Мещанинов 54' (Родина), Аршак Корян 60' (Родина)
После этого матча «Родина» занимает 6-е место в таблице Первой лиги с 23 очками в активе. «СКА-Хабаровск» — на 8-й позиции (19).
В следующем матче Первой лиги «Родина» сыграет против КАМАЗа 19-го октября, а «СКА-Хабаровск» встретится с «Соколом» 18-го числа.