«Родина» одержала победу над «СКА-Хабаровском» (2:0) в матче 14-го тура российской Первой лиги.

Фрагмент матча t.me/fcrodina

У хозяев голы записали на свой счет Йорди Рейна на 11-й минуте и Илья Дятлов на 90-й минуте.

Результат матча Родина Москва 2:0 СКА-Хабаровск Хабаровск 1:0 Йорди Рейна 10' 2:0 Dyatlov I. 90' Родина: Александр Максименко ( Gueye P. 64' ), Сергей Волков, Станислав Бессмертный, Митя Крижан, Артём Мещанинов ( Иван Кузьмичёв 56' ), Артем Концевой ( Артём Сокол 88' ), Руслан Фищенко, Аршак Корян ( Леон Мусаев 63' ), Йорди Рейна, Иван Тимошенко, Dyatlov I. СКА-Хабаровск: Алексей Кузнецов, Александр Мухин, Gurban G., Давид Шавлохов, Егор Носков ( Bragin V. 70' ), Арсен Адамов, Садыг Багиев, Камран Алиев ( Александр Гаглоев 79' ), Дмитрий Цыпченко ( Данила Янов 71' ), Tur J. A. ( Мастерной Владислав 70' ), Alcalde J. Жёлтые карточки: Артём Мещанинов 54' (Родина), Аршак Корян 60' (Родина)

Статистика матча 59% Владение мячом 41% 9 Угловые удары 2

После этого матча «Родина» занимает 6-е место в таблице Первой лиги с 23 очками в активе. «СКА-Хабаровск» — на 8-й позиции (19).

В следующем матче Первой лиги «Родина» сыграет против КАМАЗа 19-го октября, а «СКА-Хабаровск» встретится с «Соколом» 18-го числа.