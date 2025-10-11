11 октября в Осло состоится матч группы I квалификации на чемпионат мира между сборными Норвегии и Израиля. Начало игры в 19:00 по мск.
Норвежцы возглавляют таблицу после 5 сыгранных матчей. У них максимальные 15 очков. Хозяева — одна из самых результативных команд европейской квалификации с 24 забитыми голами. В прошлом туре они разгромили Молдову 11:1. Также коллектив уверенно разобрался с Италией (3:0).
Израиль в прошлом матче проиграли 4:5 Италии и опустился на 3-е место с 9 очками на счету. Всего у команды 2 поражения при 3 победах за 5 туров. До этого команда на выезде победила Молдову и Эстонию. Непонятно, продлится ли серия, так как прошлая игра против Норвегии завершилась неудачей (2:4).
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: Норвегия — фаворит за 1.24, Израиль — андердог за 11.0, на ничью дают 6.75.
- Искусственный интеллект ставит на победу Норвегии 3:0.
Трансляция матча
