11 октября в Осло состоится матч группы I квалификации на чемпионат мира между сборными Норвегии и Израиля. Начало игры в 19:00 по мск.

Норвежцы возглавляют таблицу после 5 сыгранных матчей. У них максимальные 15 очков. Хозяева — одна из самых результативных команд европейской квалификации с 24 забитыми голами. В прошлом туре они разгромили Молдову 11:1. Также коллектив уверенно разобрался с Италией (3:0).

Израиль в прошлом матче проиграли 4:5 Италии и опустился на 3-е место с 9 очками на счету. Всего у команды 2 поражения при 3 победах за 5 туров. До этого команда на выезде победила Молдову и Эстонию. Непонятно, продлится ли серия, так как прошлая игра против Норвегии завершилась неудачей (2:4).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

Котировки букмекеров: Норвегия — фаворит за 1.24, Израиль — андердог за 11.0, на ничью дают 6.75.

Искусственный интеллект ставит на победу Норвегии 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Норвегия — Израиль смотрите на LiveCup.Run.

