Румыния обыграла Молдавию (2:1) в рамках товарищеского противостояния.

У хозяев голы записали на свой счет Луис Мунтяну на 12-й минуте и Янис Хаджи на 44-й минуте.

На 38-й минуте игрок румынской сборной Йонуц Раду забил гол в свои ворота.

Результат матча

Румыния Бухарест 2:1 Молдова Кишинёв

1:0 Луис Мунтяну 12' 2:0 Янис Хаджи 44'

Румыния: Йонуц Раду, Кристьян Маня, Михай Попеску, Владимир Скречу, Влад Драгомир ( Флорин Тэнасе 89' ), Олимпиу Моруцан ( Alex Dobre 58' ), Янис Хаджи ( Catalin Cirjan 70' ), Луис Мунтяну ( Давид Микулеску 58' ), Lisav Eissat, Raul Oprut ( Kevin Ciubotaru 46' ), Stefan Baiaram ( Деннис Ман 58' )