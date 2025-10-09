Румыния обыграла Молдавию (2:1) в рамках товарищеского противостояния.
У хозяев голы записали на свой счет Луис Мунтяну на 12-й минуте и Янис Хаджи на 44-й минуте.
На 38-й минуте игрок румынской сборной Йонуц Раду забил гол в свои ворота.
Результат матча
РумынияБухарест2:1МолдоваКишинёв
1:0 Луис Мунтяну 12' 2:0 Янис Хаджи 44'
Румыния: Йонуц Раду, Кристьян Маня, Михай Попеску, Владимир Скречу, Влад Драгомир (Флорин Тэнасе 89'), Олимпиу Моруцан (Alex Dobre 58'), Янис Хаджи (Catalin Cirjan 70'), Луис Мунтяну (Давид Микулеску 58'), Lisav Eissat, Raul Oprut (Kevin Ciubotaru 46'), Stefan Baiaram (Деннис Ман 58')
Молдова: Кристиан Аврам, Ион Борш (Виктор Богачук 63'), Олег Рябчук, Даниэль Думбравану (Александр Бойчук 46'), Артур Крэчун, Владислав Бабогло, Вирджилиу Постолаки (Никита Моцпан 46'), Серджиу Перчун (Stefan Bodisteanu 55'), Вадим Раца (Сергей Платика 77'), Danila Forov, Виталие Домашкан (Mihail Gherasimencov 46')
В следующем матче Румыния сыграет против Австрии 12-го октября, а Молдавия встретится с Эстонией 14-го числа.