Легендарный футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о переходе в московский клуб форварда Антона Заболотного.

Евгений Ловчев globallookpress.com

«Мне трудно сказать, зачем взяли Заболотного. Мне все объясняли, что это для какого‑то плана Б. Теперь виден этот план Б. Посадить на лавочку и продать когда‑нибудь.

Ну как "Спартак", претендующий на золото и покупающий игроков за 30 миллионов, может усилиться Заболотным? Я всё время говорил, что это невозможная вещь. Это не игрок "Спартака" по стилю и качеству, в конце концов. И сейчас уже толком не говорят про план Б. По сути, его просто сажают на лавочку и он сидит», -цитирует Ловчева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 34‑летний Заботный провел 10 матчей, в которых не смог поразить ворота соперников.