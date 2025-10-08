Легендарный футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о переходе в московский клуб форварда Антона Заболотного.
«Мне трудно сказать, зачем взяли Заболотного. Мне все объясняли, что это для какого‑то плана Б. Теперь виден этот план Б. Посадить на лавочку и продать когда‑нибудь.
Ну как "Спартак", претендующий на золото и покупающий игроков за 30 миллионов, может усилиться Заболотным? Я всё время говорил, что это невозможная вещь. Это не игрок "Спартака" по стилю и качеству, в конце концов. И сейчас уже толком не говорят про план Б. По сути, его просто сажают на лавочку и он сидит», -цитирует Ловчева «Матч ТВ».
В текущем сезоне 34‑летний Заботный провел 10 матчей, в которых не смог поразить ворота соперников.