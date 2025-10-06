В следующем матче «Лос-Анджелес» примет «Торонто» 9 октября. «Атланта» 12 октября сыграет на выезде с «Интер Майами».

«Лос-Анджелес» с 56 очками в 31 матче идет четвертым в Западной конференции. «Атланта» занимает 14-ю строчку на «Востоке».

На 86-й минуте Дени Буанга поразил ворота соперника, забив единственный гол хозяев. В составе «Атланты» с первых минут играл российский полузащитник Алексей Миранчук , замененный на 72-й минуте.

В очередной игре регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес» одержал победу над «Атлантой» на своем поле со счетом 1:0.

