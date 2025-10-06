В очередной игре регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес» одержал победу над «Атлантой» на своем поле со счетом 1:0.
На 86-й минуте Дени Буанга поразил ворота соперника, забив единственный гол хозяев. В составе «Атланты» с первых минут играл российский полузащитник Алексей Миранчук, замененный на 72-й минуте.
Результат матча
Лос-АнджелесЛос-Анджелес1:0Атланта ЮнайтедСША. MLS
1:0 Дени Буанга 86'
Лос-Анджелес: Уго Льорис, Серхи Паленсия, Райан Портеус, Нкоси Бёрджесс, Эдди Сегура (Джереми Эбобисс 83'), Райан Холлингсхид (Артём Смоляков 65'), Матьё Шуаньер (Эндрю Моран 65'), Марк Дельгадо (Франуэль Амайя 88'), Тимоти Тильман, Дени Буанга, Сон Хын Мин
Атланта Юнайтед: Педро Амадор, Энеа Михай, Хуан Беррокаль, Стиан Грегерсен (Саба Лобжанидзе 78'), Рональд Эрнандес (Cayman Togashi 90'), Мигель Альмирон, Бартош Слиш, Алексей Миранчук (Эммануэль Латте Лат 72'), Джамал Тьяре (Тристан Муюмба 72'), Стивен Альсате (Лео Афонсу 90'), Jayden Hibbert
Жёлтые карточки: Эдди Сегура 18', Матьё Шуаньер 54' — Бартош Слиш 90+3'
«Лос-Анджелес» с 56 очками в 31 матче идет четвертым в Западной конференции. «Атланта» занимает 14-ю строчку на «Востоке».
В следующем матче «Лос-Анджелес» примет «Торонто» 9 октября. «Атланта» 12 октября сыграет на выезде с «Интер Майами».