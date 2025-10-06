«Барселона» рассчитывает найти для центрального защитника Рональда Араухо новый клуб в зимнее трансферное окно, сообщает портал Fichajes.

Рональд Араухо globallookpress.com

26-летнего уругвайца каталонский клуб готов выручить около 40 млн евро.

Как сообщает источник, сам Араухо не собирается «Барселону», воспитанником которой является и готов полностью отработать контракт до 2031 года.

Летом 2025 года защитник отклонил предложения «Челси», «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Ювентуса».

В этом сезоне уругваец сыграл 7 матчей и забил один гол. На Transfermarkt его оценивают в 35 млн евро.