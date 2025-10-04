Легендарный итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро считает «Милан» одним из претендентов на завоевание скудетто в этом сезоне.

Алессандро Дель Пьеро globallookpress.com

«Сейчас "Милан" играет только в чемпионате, что позволяет им хорошо подготовиться в ходе недели и иметь физически готовых футболистов.

Также в их составе есть качественные игроки, и это не только Адриен Рабьо, но еще и Лука Модрич, Рафаэл Леау, Алексис Салемакерс. Это хорошо структурированная команда, — сказал легенда "Ювентуса" La Gazzetta dello Sport.

После 5 туров с 12 очками "Милан" возглавляет таблицу Серии А. В 6-м туре 5 октября россонери сыграют в гостях с "Ювентусом".