Левый защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес в игре Кубка России с ЦСКА получил травму.

Кристиан Рамирес globallookpress.com

Изначально, у медицинского штаба железнодорожников было подозрение на серьезное повреждение, но при обследовании все оказалось не так страшно.

«Клуб ждет результаты МРТ, после которых будут окончательно понятны диагноз и сроки восстановления. По предварительным данным, серьезного повреждения Рамирес избежал и в обозримом будущем сможет вернуться на поле. Перспектива его участия в сборе национальной команды Эквадора будет понятна после получения результатов МРТ и установления окончательного диагноза», — сообщил источник в клубе «Матч ТВ».

Сборной Эквадора предстоят две товарищеских игры: с США (10 октября) и Мексикой (14 октября).