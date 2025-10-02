Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями перед матчем 11-го тура РПЛ между московскими «Динамо» и «Локомотивом».

Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com

«Антон Миранчук будет играть против своей бывшей команды? Антон из тех, кто настроен все время одинаково, флегматично. Пойдет игра — будет играть, если нет, то не будет. Он неплохой игрок, не портит, но не сказать, что он ключевой сегмент, от которого зависит результат матча. "Динамо" набирает постепенно ход, потихоньку разгоняется.

"Локомотив" — команда немножко куражная. Если есть у них азарт — все залетает. Начинает не получаться — ну и все. Не могут себя заставить работать. На настроении могут сделать все, что угодно. Пока не видел матча, который "Локомотив" вытащил бы на зубах. "Локомотив" обыграет "Динамо", только если поймает кураж», — сказал Червиченко «Матч ТВ».

Матч между «Динамо» М и «Локомотивом» состоится 4-го октября в 19:45 по мск.