После достойной поездки на «Бернабеу», которая всё-таки не принесла очков, «Марсель» дома ответил громко и хладнокровно. Команда Роберто Де Дзерби за 26 минут разобрала «Аякс», а во втором тайме лишь расставила акценты. 4:0, вечер яркого Игора Пайшао и вечнозелёного Пьера-Эмерика Обамеянга, под рев 65-тысячного «Велодрома».

Результат матча Марсель Марсель 4:0 Аякс Амстердам 1:0 Игор Пайшао 6' 2:0 Игор Пайшао 12' 3:0 Мэйсон Гринвуд 26' 4:0 Пьер-Эмерик Обамеянг 52' Марсель: Херонимо Рульи, Бенжамен Павар, Наиф Агер, Факундо Медина ( Си Джей Иган-Райли 36' ), Эмерсон, Артур Вермерен ( Микаэль Мурильо 82' ), Мэйсон Гринвуд, Билал Надир ( Тимоти Уэа 46' ), Пьер-Эмерик Обамеянг, Игор Пайшао ( Анхель Гомес 62' ), Matt O'Riley ( Пьер-Эмиль Хёйбьерг 62' ) Аякс: Витезслав Ярош, Овен Вейндал ( Антон Гоэи 55' ), Юри Бас ( Йосип Шутало 55' ), Ко Итакура, Лукас Роза, Оскар Глоч, Кеннет Тейлор, Юри Регер ( Жорти Мокио 23' ), Дави Классен, Мика Годтс ( Рауль Моро 84' ), Стивен Бергёйс ( Оливер Валакен Эдвардсен 46' ) Жёлтые карточки: Пьер-Эмиль Хёйбьерг 79', Наиф Агер 88' — Лукас Роза 34', Ко Итакура 66', Антон Гоэи 76'

Статистика матча 6 Удары в створ 2 1 Удары мимо 5 48 Владение мячом 52 0 Угловые удары 7 0 Офсайды 1 17 Фолы 14

Де Дзерби просил «зажечь» — и получил идеальный пролог. Уже на 6-й минуте хозяева вскрыли высокую линию «Аякса»: Найеф Агерд начал быструю комбинацию, Обамеянг одним касанием отдал вразрез — Игор Пайшао убежал и точно пробил мимо Витезслава Яроша. Ещё через шесть минут бразилец повторил трюк, но уже на другой сложности: перехват после плохой передачи Дэви Классена, резкий рывок — и дальний удар низом в угол, 2:0 к 12-й минуте.

Игор Пайшао globallookpress.com

На этом хозяева не остановились. «Аякс», с очень высокой линией и потерями в первом пасе, продолжал дарить пространство. На 26-й минуте Обамеянг снова сыграл максимально лаконично: перехват в опасной зоне, своевременный пас направо — Мейсон Гринвуд забил с левой (3:0). Марсельская заявка на вечер была полной: интенсивность в прессинге, прямота решений и идеальная реализация моментов.

Мейсон Гринвуд globallookpress.com

Пайшао и Обамеянг — дуэт вечера, «Велодром» — сцена

Для Пайшао это была почти образцовая первая еврокубковая игра в старте за «ОМ»: дубль за первые 12 минут и ассист после перерыва. Удивляться не стоит — в Нидерландах он уже трижды забивал «Аяксу» за годы в «Фейеноорде».

На 53-й минуте убийственная связка закрыла сюжет: молниеносная контратака, Пайшао вывернул передачу, Обамеянг замкнул — 4:0. Пьер-Эмерик Обамеянг (два ассиста до перерыва и собственный гол после него) выглядел именно тем самым «анти-Аяксом», о котором говорили до матча: опыт, грамотные касания и не менее яркие открывания в свободные зоны.

Фирменное празднование Обамеянга globallookpress.com

Атмосфера соответствовала счёту. Полный «Велодром» — каскад перфомансов и настоящая звуковая стена вокруг поля. И символика тоже рядом: первая победа «Олимпика» в Лиге чемпионов с октября 2022-го вернула очки после мадридской обиды — и снова открыла окно в борьбу за плей-офф, куда «ОМ» не выбирался уже 14 лет.

Атмосфера на «Велодроме» globallookpress.com

Что было у «Аякса»: попытки после перерыва и слишком поздние искры

У гостей было два коротких отрезка надежды — оба после перерыва. Сразу на 48-й минуте «Аякс» почти поймал Херонимо Рульи на ошибке: Оливер Эдвардсен перехватил неудачный пас вратаря и попытался перебросить — аргентинец забрал мяч со второго касания. Затем стандарт — тоже мимо.

Потом моменты тоже были: ещё шанс у Эдвардсена (после скидки Классена пробил выше), опасный проход Кеннета Тейлора — опять выручил Рульи. Но на фоне уверенности «Марселя» всё это выглядело как редкие всплески в матче, где исход определили первые полчаса.

Разочарованные футболисты «Аякса» globallookpress.com

Большой счёт и большие выводы

Марсельский план работал с первой секунды: агрессивный прессинг обеспечивал высокий отбор, вертикальные передачи резали линии, а лидеры принимали верные решения на скорости. Пайшао сделал «2+1», Обамеянг — «1+2», причём габонец — в статусе 36-летнего маэстро: он стал самым возрастным игроком в истории ЛЧ, кто был причастен минимум к трём голам за матч, и самым возрастным ассистентом среди футболистов французских клубов в турнире.

Атмосфера на «Велодроме» globallookpress.com

Вратарь Рульи в правильные моменты наигрывал на свой «сухарь», а ротации Де Дзерби после часа игры (вышли, в частности, Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Эйнджел Гомес) позволили команде спокойно довести вечер до аплодисментов без потери структуры. Единственная неприятность первой половины — травма Факундо Медины после жёсткого столкновения с Лукасом Розой — не изменила ритм встречи.

«Аякс» уезжает с нулём очков после двух туров — такое в Амстердаме не случалось со времён начала 2010-х. Да, после перерыва команда прибавила, да, Ярош в концовке спас от пятого мяча после ошибки Ко Итакуры и выхода Гринвуда. Но общий вывод простой: высоко, смело, но слишком уязвимо против соперника, который слишком хорошо умеет моментально превращать чужие ошибки в голы.