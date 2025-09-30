Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

После достойной поездки на «Бернабеу», которая всё-таки не принесла очков, «Марсель» дома ответил громко и хладнокровно. Команда Роберто Де Дзерби за 26 минут разобрала «Аякс», а во втором тайме лишь расставила акценты. 4:0, вечер яркого Игора Пайшао и вечнозелёного Пьера-Эмерика Обамеянга, под рев 65-тысячного «Велодрома».

Результат матча

МарсельМарсельМарсель4:0АяксАяксАмстердам
1:0 Игор Пайшао 6' 2:0 Игор Пайшао 12' 3:0 Мэйсон Гринвуд 26' 4:0 Пьер-Эмерик Обамеянг 52'
Марсель:  Херонимо Рульи,  Бенжамен Павар,  Наиф Агер,  Факундо Медина (Си Джей Иган-Райли 36'),  Эмерсон,  Артур Вермерен (Микаэль Мурильо 82'),  Мэйсон Гринвуд,  Билал Надир (Тимоти Уэа 46'),  Пьер-Эмерик Обамеянг,  Игор Пайшао (Анхель Гомес 62'),  Matt O'Riley (Пьер-Эмиль Хёйбьерг 62')
Аякс:  Витезслав Ярош,  Овен Вейндал (Антон Гоэи 55'),  Юри Бас (Йосип Шутало 55'),  Ко Итакура,  Лукас Роза,  Оскар Глоч,  Кеннет Тейлор,  Юри Регер (Жорти Мокио 23'),  Дави Классен,  Мика Годтс (Рауль Моро 84'),  Стивен Бергёйс (Оливер Валакен Эдвардсен 46')
Жёлтые карточки:  Пьер-Эмиль Хёйбьерг 79',  Наиф Агер 88'  —  Лукас Роза 34',  Ко Итакура 66',  Антон Гоэи 76'

Де Дзерби просил «зажечь» — и получил идеальный пролог.  Уже на 6-й минуте хозяева вскрыли высокую линию «Аякса»: Найеф Агерд начал быструю комбинацию, Обамеянг одним касанием отдал вразрез — Игор Пайшао убежал и точно пробил мимо Витезслава Яроша.  Ещё через шесть минут бразилец повторил трюк, но уже на другой сложности: перехват после плохой передачи Дэви Классена, резкий рывок — и дальний удар низом в угол, 2:0 к 12-й минуте.

Игор Пайшао
Игор Пайшао globallookpress.com

На этом хозяева не остановились.  «Аякс», с очень высокой линией и потерями в первом пасе, продолжал дарить пространство.  На 26-й минуте Обамеянг снова сыграл максимально лаконично: перехват в опасной зоне, своевременный пас направо — Мейсон Гринвуд забил с левой (3:0).  Марсельская заявка на вечер была полной: интенсивность в прессинге, прямота решений и идеальная реализация моментов.

Мейсон Гринвуд
Мейсон Гринвуд globallookpress.com

Пайшао и Обамеянг — дуэт вечера, «Велодром» — сцена

Для Пайшао это была почти образцовая первая еврокубковая игра в старте за «ОМ»: дубль за первые 12 минут и ассист после перерыва.  Удивляться не стоит — в Нидерландах он уже трижды забивал «Аяксу» за годы в «Фейеноорде».

На 53-й минуте убийственная связка закрыла сюжет: молниеносная контратака, Пайшао вывернул передачу, Обамеянг замкнул — 4:0.  Пьер-Эмерик Обамеянг (два ассиста до перерыва и собственный гол после него) выглядел именно тем самым «анти-Аяксом», о котором говорили до матча: опыт, грамотные касания и не менее яркие открывания в свободные зоны.

Фирменное празднование Обамеянга
Фирменное празднование Обамеянга globallookpress.com

Атмосфера соответствовала счёту.  Полный «Велодром» — каскад перфомансов и настоящая звуковая стена вокруг поля.  И символика тоже рядом: первая победа «Олимпика» в Лиге чемпионов с октября 2022-го вернула очки после мадридской обиды — и снова открыла окно в борьбу за плей-офф, куда «ОМ» не выбирался уже 14 лет.

Атмосфера на «Велодроме»
Атмосфера на «Велодроме» globallookpress.com

Что было у «Аякса»: попытки после перерыва и слишком поздние искры
У гостей было два коротких отрезка надежды — оба после перерыва.  Сразу на 48-й минуте «Аякс» почти поймал Херонимо Рульи на ошибке: Оливер Эдвардсен перехватил неудачный пас вратаря и попытался перебросить — аргентинец забрал мяч со второго касания.  Затем стандарт — тоже мимо.

Потом моменты тоже были: ещё шанс у Эдвардсена (после скидки Классена пробил выше), опасный проход Кеннета Тейлора — опять выручил Рульи.  Но на фоне уверенности «Марселя» всё это выглядело как редкие всплески в матче, где исход определили первые полчаса.

Разочарованные футболисты «Аякса»
Разочарованные футболисты «Аякса» globallookpress.com

Большой счёт и большие выводы

Марсельский план работал с первой секунды: агрессивный прессинг обеспечивал высокий отбор, вертикальные передачи резали линии, а лидеры принимали верные решения на скорости.  Пайшао сделал «2+1», Обамеянг — «1+2», причём габонец — в статусе 36-летнего маэстро: он стал самым возрастным игроком в истории ЛЧ, кто был причастен минимум к трём голам за матч, и самым возрастным ассистентом среди футболистов французских клубов в турнире.

Атмосфера на «Велодроме»
Атмосфера на «Велодроме» globallookpress.com

Вратарь Рульи в правильные моменты наигрывал на свой «сухарь», а ротации Де Дзерби после часа игры (вышли, в частности, Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Эйнджел Гомес) позволили команде спокойно довести вечер до аплодисментов без потери структуры.  Единственная неприятность первой половины — травма Факундо Медины после жёсткого столкновения с Лукасом Розой — не изменила ритм встречи.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Аякс» уезжает с нулём очков после двух туров — такое в Амстердаме не случалось со времён начала 2010-х.  Да, после перерыва команда прибавила, да, Ярош в концовке спас от пятого мяча после ошибки Ко Итакуры и выхода Гринвуда.  Но общий вывод простой: высоко, смело, но слишком уязвимо против соперника, который слишком хорошо умеет моментально превращать чужие ошибки в голы.