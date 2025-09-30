Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия не попал в заявку своей команды на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против испанской «Барселоны».

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Это означает, что грузинский футболист точно пропустит встречу, которая пройдет 1 октября на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Отсутствие Кварацхелии связано с травмой, которую он получил в поединке 6-го тура французской Лиги 1 против «Осера», когда был заменен в перерыве.

К потере Кварацхелии добавились травмы других игроков «ПСЖ» — команды не помогут также Маркиньос, Дезире Дуэ и Усман Дембеле.