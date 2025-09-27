Наставник мюнхенской «Баварии» Венсан Компани подвел итоги разгромной победы над «Вердером» (4:0) в пятом туре Бундеслиги, отметил игру Гарри Кейна и добавил, что команда способна еще прибавить по ходу сезона.

Венсан Компани globallookpress.com

«То, что Кейн сейчас демонстрирует, отражает его самочувствие. Он бьет рекорд за рекордом, и в то же время так усердно работает в защите. Именно это делает его особенным. Любой, кто забивает так много голов и при этом так усердно работает на благо команды, оказывает огромное влияние. Мы можем стать еще сильнее, когда все будут в форме. И в то же время я рад, что молодые игроки получают свой шанс», — цитирует сайт чемпиона Германии Компани.

«Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге с 15 очками. «Вердер» (4) — 14-й.