Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о 100 голах в футболке мюнхенского клуба.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Это безумие даже для меня. Большая честь забить 100 голов за этот великий клуб. Данное достижение также является заслугой моих товарищей по команде и тренерского штаба. Они помогают мне. Очень горжусь тем, что смог добиться подобного настолько быстро. Надеюсь, смогу забить ещё 100 голов можно скорее.

Я действительно счастлив здесь. У меня осталось два года по контракту. Наслаждаюсь каждым моментом. Не думаю о возвращении в Англию. Мне нравится работать с командой, с тренером, и, надеюсь, мы продолжим добиваться успехов.

Является ли "Бавария" лучшим местом для завоевания трофеев? Да, безусловно», — приводит слова Кейна Sky Sport Germany.

Напомним, что Кейн отметился дублем в матче Бундеслиги против «Вердера» (4:0).