Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о 100 голах в футболке мюнхенского клуба.

Гарри Кейн
Гарри Кейн globallookpress.com

«Это безумие даже для меня.  Большая честь забить 100 голов за этот великий клуб.  Данное достижение также является заслугой моих товарищей по команде и тренерского штаба.  Они помогают мне.  Очень горжусь тем, что смог добиться подобного настолько быстро.  Надеюсь, смогу забить ещё 100 голов можно скорее.

Я действительно счастлив здесь.  У меня осталось два года по контракту.  Наслаждаюсь каждым моментом.  Не думаю о возвращении в Англию.  Мне нравится работать с командой, с тренером, и, надеюсь, мы продолжим добиваться успехов.

Является ли "Бавария" лучшим местом для завоевания трофеев?  Да, безусловно», — приводит слова Кейна Sky Sport Germany.

Напомним, что Кейн отметился дублем в матче Бундеслиги против «Вердера» (4:0).