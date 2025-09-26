Нападающий «Зенита» Педро прокомментировал выступление команды на старте сезона РПЛ.

«На самом деле мы провели несколько отличных матчей — ​взять хотя бы встречу с ЦСКА. Да, победить не удалось, но футбол был показан классный. К сожалению, не все атаки заканчиваются взятием ворот, но главное, что в игре с "Краснодаром" всё сложилось так, как надо. Теперь мы всего лишь в трех очках от первой строчки, и вся борьба только начинается», — цитирует Педро пресс-служба «Зенита».

«Зенит» на данный момент занимает 5-е место в РПЛ, набрав 16 очков за 9 туров. Петербуржцы от

Следующий матч «сине-бело-голубые» проведут дома против «Оренбурга» 27 сентября.