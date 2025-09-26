Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» (3:2) в матче 10-го тура РПЛ.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Оба тайма понравились. Забивали всё, что должны. Могли забить и семь, наверное.

Критика обороны "Динамо"? Не знаю, кто кого критикует. Трудно отвечать на эти вопросы. Два удара в створ сегодня — два гола. Еще удары были по воротам? Не давали доводить до ударов.

Совместимы ли на поле Тюкавин и Сергеев? Будут игры, где они будут вместе, будет и наоборот. Такой вариант возможен», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

«Динамо» поднялось на 7-е место в РПЛ с 15 очками, следующий матч «бело-голубые» проведут 4 октября дома против «Локомотива».