Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о поражении в матче с «Динамо» (2:3).

Магомед Адиев globallookpress.com

«Работа арбитра? Я считаю, что он не справился с судейством. Хотел выяснить кое-какие моменты. Я не могу упрекнуть ребят даже за первый тайм. У нас есть моменты, но мяч не лезет в ворота.

Плюс пусть разберутся с пенальти, которое должно было быть назначено в ворота "Динамо". В наши ворота летели и залетали все отскоки. Во втором тайме сделали перестановки», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

«Динамо» поднялось на 7-е место в РПЛ с 15 очками, «Крылья Советов» остались на 10-й позиции с 12 баллами.

Следующий матч «бело-голубые» проведут 4 октября дома против «Локомотива», самарцы в тот же день сыграют на выезде против «Рубина».