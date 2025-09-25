В первом туре Лиги Европы УЕФА «Утрехт» примет «Лион» на стадионе «Галгенвард». Матч состоится 25 сентября в 22:00 мск.

На пути к этапу лиги хозяева сыграли 6 матчей в квалификации. Они прошли молдавский «Шериф», швейцарский «Серветт» и боснийский «Зринськи». Накануне старта в ЛЕ «Утрехт» потерпел два поражения в чемпионате Нидерландов. Клуб уступил в матчах с «Гронингеном» и «Фортуной».

«Лион» имеет неплохие результаты. За 5 первых матчей сезона клуб отпраздновал уже 4 победы при одном поражении, которое команда потерпела от «Ренна». В прошлой игре «олимпийцы» на своем поле одолели «Анже». Для них это будет третий выездной матч сезона.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Букмекеры предлагают 3.00 на победу «Утрехта», 3.30 на ничью и 2.49 на победу «Лиона».

Искусственный интеллект предсказал победу «Лиона» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Утрехт» — «Лион» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.