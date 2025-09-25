«Штутгарт» обыграл «Сельту», а «Лион» одолел «Утрехт» в ЛЕ

Фрагмент матча «Штутгарт» — «Сельта» Фото: globallookpress.com
«Штутгарт» одержал победу над «Сельтой» (2:1).
В составе немецкой команды голы забили Бадредин Буанани на 51-й минуте и Билал Эль-Ханнус на 68-й минуте.
Единственный гол у «Сельты» записал на свой счет Борха Иглесиас на 87-й минуте.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Штутгарт — Сельта 2:1
Голы: 1:0 Бадредин Буанани (51'), 2:0 Билаль эль-Ханнус (68'), 2:1 Борха Иглесиас (87'), 1:3 Сайди Джанко (25'), 1:4 Анасс Зарури (68') Штутгарт: Александр Нюбель, Лоранс Ассиньон, Рамон Хендрикс, Максимилиан Миттельштадт, Финн Ельч (Лука Жакес, 25'), Чема Андрес (Атакан Каразор, 70'), Ангело Штиллер, Билаль эль-Ханнус (Тьягу Томаш, 70'), Джейми Левелинг (Йоша Вагноман, 80'), Бадредин Буанани (Крис Фюрих, 80'), Эрмедин Демирович Сельта: Йонуц Раду, Оскар Мингуэза, Маркос Алонсо, Карл Старфельт, Хави Родригес, Франсиско Пейнадо (Уго Сотело, 83'), Илаш Мориба, Ферран Жуджла (Борха Иглесиас, 52'), Пабло Дуран (Брайан Сарагоса, 61'), Яго Аспас (Уиллот Сведберг, 61'), Jones El-Abdellaoui (Хави Руэда, 61') Предупреждения: Эрмедин Демирович (35'), Уиллот Сведберг (63'), Лоранс Ассиньон (85'), Илаш Мориба (90 + 5')
В следующем туре общего этапа Лиги Европы «Штутгарт» сыграет против «Базеля» 2-го октября, а «Сельта» — против ПАОКа в тот же день.
«Лион» обыграл «Утрехт» со счетом 1:0.
Единственный гол французская команда забила на 75-й минуте благодаря точному удару Таннера Тессманна.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Утрехт — Лион 0:1
Гол: 0:1 Таннер Тессманн (75') Утрехт: Майк ван дер Хорн, Сибе Хореманс, Майк ван дер Хорн, Ник Виргевер (Майк Эрдхёйзен, 89'), Суфьян Эль-Каруани, Никлас Вестерлунн (Давид Мин, 80'), Дерри Мёркин (Эдриан Блейк, 80'), Гейвай Зехиел, Алонзо Тим Энгванда-Онжена, Мигель Родригес, Себастьен Аллер Лион: Доминик Грейф, Николас Тальяфико (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 65'), Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Рубен Клюйверт, Павел Шульц (Khalis Merah, 90'), Адам Карабец (Рашид Геззаль, 65'), Тайлер Мортон (Таннер Тессманн, 65'), Мартин Сатриано, Малик Мартен Фофана (Афонсу Морейра, 65'), Mathys De Carvalho Предупреждения: Павел Шульц (57'), Клинтон Мата (67'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс (80'), Алонзо Тим Энгванда-Онжена (84'), Суфьян Эль-Каруани (90 + 5')
«Лион» в следующем туре общего этапа ЛЕ сыграет против «Зальцбурга» 2-го октября, а «Утрехт» встретится с «Бранном» в тот же день.