Шпилевский: Нет ничего прекраснее, чем играть против такого большого клуба, как «Спартак»

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Нет ничего прекраснее, чем играть против такого большого клуба у них на стадионе. Это большая возможность показать себя, наш клуб, нашу команду. Если бы я был футболистом, у меня бы зашкаливала мотивация. И это мы пытаемся привить [нашим футболистам]. В каждом упражнении, каждой беседе только предвкушение. Никакого страха. Только позитив», — цитирует Шпилевского «Матч ТВ».

Игра состоится 28 сентября в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 18:30 мск.