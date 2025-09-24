«Арсенал» уверенно вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги

Эберечи Эзе Фото: globallookpress.com
Эберечи Эзе и Леандро Троссар стали авторами забитых мячей в этой игре.
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Порт Вейл — Арсенал Лондон 0:2
Голы: 0:1 Эберечи Эзе (8'), 0:2 Леандро Троссард (86') Порт Вейл: Джо Гаучи, Джесси Дебра, Джахим Хедли, Камерон Хамфрис, Ронан Кёртис (Деванте Коул, 70'), Рис Уолтерс, Connor Hall, Jordan Lawrence-Gabriel (Mitchell Clark, 66'), George Hall (Бен Гэррити, 66'), Ryan Croasdale, Ruari Paton (Джейден Стокли, 70') Арсенал Лондон: Кепа Аррисабалага, Кристьян Москера, Вильям Салиба, Бен Уайт (Габриэль Магальяйнс, 71'), Микель Мерино (Виктор Дьёкереш, 71'), Букайо Сака (Max Dowman, 63'), Эберечи Эзе (Деклан Райс, 81'), Кристиан Нергор, Итан Нванери, Майлс Льюис-Скелли, Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард, 81')
«Арсенал» стал участником 1/8 финала Кубка английской лиги. Его следующий соперник станет известен позже.