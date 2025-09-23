Трой Дини раскритиковал Рашфорда за опоздание

Известный в прошлом английский нападающийвыступил с критикой вингера «Барселоны»за опоздание на тренировку.

«Я был одним из тех, кто высоко оценил Рэшфорда после дубля, ведь был к нему очень придирчив. Но, знаете, он постоянно это делает — впечатляет, а потом сам себя подставляет. Каждый раз. Он же знает правила, которые есть в "Барселоне", — сказал Дини talkSPORT.

В первом туре ЛЧ с "Ньюкаслом" Рашфорд оформил дубль, а в следующем матче Примеры остался в запасе из-за опоздания. Главный тренер Ханс-Дитер Флик является приверженцем жесткой дисциплины и постоянно оставляет футболистов вне состава, если они допустили опоздание.