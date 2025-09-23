2-й таймКальяри — ФрозинонеОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Элиа Каприле«Кальяри» — «Фрозиноне»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка Италии
  • 19:23
    • «Металлург» в овертайме победил «Спартак»
  • 17:31
    • Тетюхин: Я счастливый человек и у меня была замечательная карьера
  • 17:21
    • Хмелевски стал хоккеистом «Ак Барса»
  • 16:51
    • Александр Бублик одержал победу на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу
  • 16:45
    • «СЭ»: Головин может сыграть за «Монако» после октябрьской международной паузы
    Все новости спорта

    Трой Дини раскритиковал Рашфорда за опоздание

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Барселона
    Известный в прошлом английский нападающий Трой Дини выступил с критикой вингера «Барселоны» Маркуса Рашфорда за опоздание на тренировку.

    Маркус Рашфорд
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Маркус Рашфорд

    «Я был одним из тех, кто высоко оценил Рэшфорда после дубля, ведь был к нему очень придирчив. Но, знаете, он постоянно это делает — впечатляет, а потом сам себя подставляет. Каждый раз. Он же знает правила, которые есть в "Барселоне", — сказал Дини talkSPORT.

    В первом туре ЛЧ с "Ньюкаслом" Рашфорд оформил дубль, а в следующем матче Примеры остался в запасе из-за опоздания. Главный тренер Ханс-Дитер Флик является приверженцем жесткой дисциплины и постоянно оставляет футболистов вне состава, если они допустили опоздание.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» продолжит уверенно побеждать
  • «Леванте» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • СКА не потеряет очки на домашнем льду
  • СКА — Авангард. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Саутгемптон»?
  • «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Леванте — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Линкольн Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Шанхайские Драконы
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ницца — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры