Гари Невилл: Мне нравится смотреть, как играет «Арсенал»

«Моя история с "Арсеналом" заключалась в том, что я думал: "Будет ли он рисковать? Будет ли он посылать своим игрокам сигнал, что я иду на риск, что я верю в вас? " И, когда появился состав команды, я увидел, что в нём есть Леандро Троссард, который является очень хорошим игроком, и Микель Мерино.

Я говорю об этом, наверное, уже пару недель: я не буду смотреть на то, что говорит тренер, буду смотреть на то, что он делает. Его действия и его действия в перерыве были действиями тренера, который, по-моему, ошибся, потому что если вы делаете две замены в перерыве, то всё идёт не по плану. Вы знаете, что игроки, с которыми вы начали матч, не смогут выиграть его при любых обстоятельствах, особенно когда они пропускают гол. Таким образом, вы упустили 45 минут в важном матче.

Вы, наверное, оглядываетесь на эту игру, анализируете её и думаете: а не стоило ли с самого начала выпустить Эзе? А не стоило ли выпустить Мартинелли на левом фланге? Я понимаю, почему Сака не вышел в стартовом составе, мы все это понимаем, но игра могла бы быть более атакующей, чем она была, а она таковой не была. И снова, как и на "Энфилде", атакующие замены происходят только тогда, когда команда проигрывает, а это неправильно.

В футбольном клубе "Арсенал" вы делаете атакующие ходы при счёте 0:0, чтобы дать себе лучший шанс пойти и оказать влияние, но также это посылает вашим игрокам сигнал, что я верю в вас, вы выйдете на поле и выиграете для меня эту игру. Вот в этом я сомневаюсь по поводу "Арсенала", и эти сомнения не исчезнут, пока кто-нибудь не докажет, что я не прав. Мне нравится эта команда, она хорошая. Мне нравится смотреть, как она играет, но ей нужно отпустить тормоза», — приводит слова Невилла Sky Sports.