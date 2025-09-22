Гари Невилл: Мне нравится смотреть, как играет «Арсенал»

ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Такого шанса у Физиева больше не будет. Срыв боя с Оливейрой дорого обойдется «Атаману»
  • 12:50
    КДК РФС может наказать «Краснодар» по итогам матча с «Зенитом»
  • 08:36
    Мирра Андреева идет 5-й в обновленном рейтинге WTA, в топ-20 попали Александрова и Шнайдер
  • 13:59
    «Реал Мадрид» вновь бойкотирует церемонию «Золотого мяча»
  • 13:48
    Источник: Алексей Шпилевский не будет уволен руководством «Пари НН»
  • 11:26
    Петросян прокомментировала победу на предолимпийском квалификационном турнире в Пекине
    Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Игра прошла 21 сентября и закончилась со счетом 1:1.

    Гари Невилл
    «Моя история с "Арсеналом" заключалась в том, что я думал: "Будет ли он рисковать? Будет ли он посылать своим игрокам сигнал, что я иду на риск, что я верю в вас? " И, когда появился состав команды, я увидел, что в нём есть Леандро Троссард, который является очень хорошим игроком, и Микель Мерино.

    Я говорю об этом, наверное, уже пару недель: я не буду смотреть на то, что говорит тренер, буду смотреть на то, что он делает. Его действия и его действия в перерыве были действиями тренера, который, по-моему, ошибся, потому что если вы делаете две замены в перерыве, то всё идёт не по плану. Вы знаете, что игроки, с которыми вы начали матч, не смогут выиграть его при любых обстоятельствах, особенно когда они пропускают гол. Таким образом, вы упустили 45 минут в важном матче.

    Вы, наверное, оглядываетесь на эту игру, анализируете её и думаете: а не стоило ли с самого начала выпустить Эзе? А не стоило ли выпустить Мартинелли на левом фланге? Я понимаю, почему Сака не вышел в стартовом составе, мы все это понимаем, но игра могла бы быть более атакующей, чем она была, а она таковой не была. И снова, как и на "Энфилде", атакующие замены происходят только тогда, когда команда проигрывает, а это неправильно.

    В футбольном клубе "Арсенал" вы делаете атакующие ходы при счёте 0:0, чтобы дать себе лучший шанс пойти и оказать влияние, но также это посылает вашим игрокам сигнал, что я верю в вас, вы выйдете на поле и выиграете для меня эту игру. Вот в этом я сомневаюсь по поводу "Арсенала", и эти сомнения не исчезнут, пока кто-нибудь не докажет, что я не прав. Мне нравится эта команда, она хорошая. Мне нравится смотреть, как она играет, но ей нужно отпустить тормоза», — приводит слова Невилла Sky Sports.

