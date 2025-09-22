ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль ФизиевТакого шанса у Физиева больше не будет. Срыв боя с Оливейрой дорого обойдется «Атаману»
  • 12:50
    • КДК РФС может наказать «Краснодар» по итогам матча с «Зенитом»
  • 08:36
    • Мирра Андреева идет 5-й в обновленном рейтинге WTA, в топ-20 попали Александрова и Шнайдер
  • 13:59
    • «Реал Мадрид» вновь бойкотирует церемонию «Золотого мяча»
  • 13:48
    • Источник: Алексей Шпилевский не будет уволен руководством «Пари НН»
  • 11:26
    • Петросян прокомментировала победу на предолимпийском квалификационном турнире в Пекине
    Все новости спорта

    «Реал Мадрид» вновь бойкотирует церемонию «Золотого мяча»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Ла Лига Реал Мадрид Золотой мяч
    «Реал Мадрид» снова бойкотирует церемонию вручения «Золотого мяча» в этом году.

    Винисиус Жуниор
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Винисиус Жуниор

    По информации The Athletic и нескольких испанских СМИ, руководство клуба не отправит делегацию на мероприятие, несмотря на то, что игроки «Реала» претендуют на главную награду, а также на призы лучшему молодому игроку и лучшему вратарю.

    Бойкот продолжается второй год подряд после инцидента в 2024 году, когда Винисиус Жуниор неожиданно не получил «Золотой мяч», уступив победу Родри из «Манчестер Сити». В ответ на это «Реал» отменил поездку на церемонию, а клуб до сих пор не публикует никаких упоминаний о премии через свои официальные каналы.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у ЦСКА проблемы в Сочи?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «ПСЖ» одолеет «Марсель» в результативной встрече?
  • «Марсель» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Барыс» всеми силами будет цепляться за очки
  • Динамо Минск — Барыс. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.68
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Пиза
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Линкольн Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч ПСК — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Адмирал — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры