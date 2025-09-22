«Реал Мадрид» вновь бойкотирует церемонию «Золотого мяча»

снова бойкотирует церемонию вручения «Золотого мяча» в этом году.

По информации The Athletic и нескольких испанских СМИ, руководство клуба не отправит делегацию на мероприятие, несмотря на то, что игроки «Реала» претендуют на главную награду, а также на призы лучшему молодому игроку и лучшему вратарю.

Бойкот продолжается второй год подряд после инцидента в 2024 году, когда Винисиус Жуниор неожиданно не получил «Золотой мяч», уступив победу Родри из «Манчестер Сити». В ответ на это «Реал» отменил поездку на церемонию, а клуб до сих пор не публикует никаких упоминаний о премии через свои официальные каналы.