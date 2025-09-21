Гарри Кейн: Я вообще не устанавливаю никаких ограничений для себя

Нападающийи сборной Англиирассказал, считает ли он возможным забить от 50 до 60 голов к концу нынешнего сезона.

«Я вообще не устанавливаю никаких ограничений для себя, будем продолжать. Иногда у нападающего все идет не так, как хотелось бы. Но на текущий момент у меня есть импульс, и я им наслаждаюсь», — приводит слова Кейна Sky Sport Germany.

На данный момент 32-летний форвард сыграл семь матчей во всех турнирах, забив 13 голов и отдав три результативные передачи.

В прошлом сезоне Кейн провел 51 игру за «Баварию» во всех соревнованиях, записав на свой счёт 41 гол и 14 ассистов. Его контракт с мюнхенским клубом действует до лета 2027 года.