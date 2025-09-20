Хет-трик Кейна помог «Баварии» победить «Хоффенхайм», «Фрайбург» разгромил «Вердер»

В матче четвертого тура немецкой Бундеслигина выезде победиласо счетом 3:1.

В составе победителей хет-триком отметился Гарри Кейн, еще один гол на счету Сержа Гнабри. За хозяев же забил Владимир Цоуфал.

Футбол. Германия. Бундеслига Хоффенхайм — Бавария 1:4 Голы: 0:1 Гарри Кейн (44'), 0:2 Гарри Кейн (пенальти) (48'), 0:3 Гарри Кейн (пенальти) (77'), 1:3 Владимир Цоуфаль (82'), 1:4 Серж Гнабри (90 + 9') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Владимир Цоуфаль (Кевин Акпогума, 83'), Робин Гранач, Альбиан Хайдари, Бернардо, Ваутер Бюргер (Гриша Прёмель, 78'), Александер Прасс, Мухаммед Дамар (Андрей Крамарич, 66'), Базумана Туре, Фисник Аслани (Ила Бебу, 78'), Leon Avdullahu (Умут Тохумджу, 83') Бавария: Мануэль Нойер, Ким Мин Джэ (Деотшанкюль Юпамекано, 69'), Жонатан Та, Саша Боэ (Том Бишоф, 86'), Луис Диас, Леннарт Карл (Майкл Олисе, 62'), Александар Павлович, Леон Горецка (Йозуа Киммих, 62'), Конрад Лаймер, Николас Джексон (Серж Гнабри, 62'), Гарри Кейн Предупреждения: Владимир Цоуфаль (9'), Луис Диас (12'), Леон Горецка (29')

У «Баварии» теперь 12 очков и первое место в турнирной таблице, «Хоффенхайм» (6) — восьмой.

В параллельной игре «Гамбург» переиграл «Хайденхайм» со счетом 2:1.

Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Лука Вушкович и Райан Филипп у «Гамбурга» и Адам Колле у «Хайденхайма».

Футбол. Германия. Бундеслига Гамбург — Хайденхайм 2:1 Голы: 1:0 Лука Вушкович (42'), 2:0 Райан Филипп (59'), 2:1 Adam Kolle (90 + 4') Гамбург: Даниэл Фернандеш, Варме Омари, Лука Вушкович, Миро Мухайм, Даниэль Эльфадли, Георгий Гочолеишвили (William Mikelbrencis, 86'), Николай Ремберг, Фабиу Виейра (Alexander Rossing Lelesiit, 79'), Райан Филипп (Альберт Самби Локонга, 74'), Рансфорд Кёнигсдёрффер (Роберт Глатцель, 85'), Жан-Люк Домпе (Фабио Бальде, 74') Хайденхайм: Диант Рамай, Йонас Фёренбах, Патрик Майнка, Омар Траоре, Арийон Ибрахимович (Adam Kolle, 78'), Ян Шёппнер (Штефан Шиммер, 69'), Лука Кербер (Адриан Бек, 54'), Никлас Дорш, Бенедикт Гимбер (Марнон Буш, 69'), Миккель Кауфманн (Yannik Wagner, 78'), Сэрлорд Конте Предупреждения: Даниэль Эльфадли (22'), Райан Филипп (56'), Фабиу Виейра (64'), Николай Ремберг (73'), Adam Kolle (80'), Даниэл Фернандеш (90 + 3')

В активе «Гамбурга» стало четыре очка и 14-е место, «Хайденхайм» (0) — последний.

В еще одной игре «Фрайбург» выиграл у «Вердера» со счетом 3:0.

Точными ударами отметились Винченцо Грифо и Джунион Адаму. Также автогол в пассиве Карима Кулибали.

Футбол. Германия. Бундеслига Вердер — Фрайбург 0:3 Голы: 0:1 Винченцо Грифо (пенальти) (33'), 0:2 Жуниор Адаму (54'), 0:3 Karim Coulibaly (автогол) (75') Вердер: Мио Бакхаус, Юкинари Сугавара (Patrice Covic, 73'), Марко Фридль, Феликс Агу, Йенс Стаге (Исаак Шмидт, 60'), Сенне Линен (Леонардо Биттенкорт, 77'), Кэмерон Пуэртас, Романо Шмид (Кеке Топп, 73'), Марко Грюлль, Джастин Нджинма (Виктор Бонифас, 60'), Karim Coulibaly Фрайбург: Ноа Атуболу, Ян-Никлас Бесте (Филипп Треу, 69'), Жорди Макенго, Филипп Линхарт (Антони Юнг, 90'), Маттиас Гинтер, Лукас Кюблер, Винченцо Грифо (Дерри Шерхант, 68'), Патрик Остерхаге (Эрен Динкчи, 84'), Максимилиан Эггештайн, Жуниор Адаму (Игор Матанович, 85'), Лукас Хёлер Предупреждения: Ян-Никлас Бесте (35'), Кэмерон Пуэртас (36'), Йенс Стаге (48'), Марко Грюлль (49'), Феликс Агу (71'), Лукас Кюблер (81'), Виктор Бонифас (90')

У «Фрайбурга» стало шесть очков и шестое место, «Вердер» с 4 очками 13-й.

И, наконец, «Майнц» в гостях смог разгромить «Аугсбург» с результатом 4:1.

На голы Каишу Сано, Доминика Каро, Пола Небеля и Арминдо Зиба хозяева ответили только точным ударом Сэмюэля Эссенде.

Футбол. Германия. Бундеслига Аугсбург — Майнц 1:4 Голы: 0:1 Арминдо Зиб (14'), 0:2 Доминик Кор (26'), 0:3 Пауль Небель (60'), 0:4 Арминдо Зиб (69'), 1:4 Самюэль Эссенде (83') Аугсбург: Финн Дамен, Крислен Матсима, Джеффри Гауэлеу (Филлип Тиц, 67'), Цедрик Цезигер (Кевен Шлоттербек, 46'), Хан-Ноа Массенго, Эльвис Реджбечай (Робин Фелльхауэр, 46'), Фабиан Ридер, Мерт Кёмюр, Элиас Саад (Самюэль Эссенде, 46'), Мариус Вольф (Кристиян Якич, 46'), Алексис Клод-Морис Майнц: Робин Центнер, Филипп Мвене (Сильван Видмер, 81'), Андреас Ханше-Ольсен (Максим Лайч, 81'), Данни да Коста, Пауль Небель, Надим Амири, Кайсю Сано, Антони Каси (Николас Ферачниг, 83'), Доминик Кор, Арминдо Зиб (Нельсон Вайпер, 81'), Арно Норден (Штефан Белл, 56') Предупреждения: Доминик Кор (16'), Джеффри Гауэлеу (18'), Доминик Кор (53')

У «Майнца» теперь 4 очка и 12-е место, «Аугсбург» (3) — 15-й.