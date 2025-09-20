В матче 4 -го туру Серии А Италии «Верона» примет «Ювентус». Команды сыграют на «Марк Антонио Бентегоди» 20 сентября. Начало игры в 19:00 мск.

«Верона» в новом сезоне Серии А пока что без побед. За 3 тура у нее 2 ничьи и одно поражение при одном забитом мяче. Над командой уже нависает зона вылета.

«Ювентус» в чемпионате очень хорошо начал. Команда Игора Тудора выиграла у «Пармы» и «Дженоа», а также вырвала волевую победу в матче с «Интером» (4:3). Среди недели туринцы сыграли вничью 4:4 с «Боруссией» Дортмунд в Лиге чемпионов. Есть тенденция на результативность игр с участием «Юве».

