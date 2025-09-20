В матче 4 -го туру Серии А Италии «Верона» примет «Ювентус». Команды сыграют на «Марк Антонио Бентегоди» 20 сентября. Начало игры в 19:00 мск.
«Верона» в новом сезоне Серии А пока что без побед. За 3 тура у нее 2 ничьи и одно поражение при одном забитом мяче. Над командой уже нависает зона вылета.
«Ювентус» в чемпионате очень хорошо начал. Команда Игора Тудора выиграла у «Пармы» и «Дженоа», а также вырвала волевую победу в матче с «Интером» (4:3). Среди недели туринцы сыграли вничью 4:4 с «Боруссией» Дортмунд в Лиге чемпионов. Есть тенденция на результативность игр с участием «Юве».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на игру с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры предлагают 7.35 на «Верону», 1.55 на «Ювентус», 4.00 на ничью.
- Искусственный интеллект ставит на победу «Юве» со счетом 1:0.
Трансляция матча
