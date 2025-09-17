«Пафос» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Олимпиакосом»

Команды из Греции и Кипра за 90 минут не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами — 0:0.
На 26-й минуте был удален футболист «Пафоса» Бруно.
Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
Олимпиакос — Пафос 0:0
В следующем туре «Олимпиакос» проведет встречу с лондонским «Арсеналом», а «Пафос» дома примет мюнхенскую «Баварию».