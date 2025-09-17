2-й таймСлавия Прага — Будё-ГлимтОнлайн
    Христос Зафеирис «Славия Прага» «Славия Прага» — «Будё-Глимт»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ
    «Пафос» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Олимпиакосом»

    «Олимпиакос» — «Пафос»: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Олимпиакос Пафос
    В матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» и «Пафос» сыграли вничью.

    «Пафос»
    «Пафос»

    Команды из Греции и Кипра за 90 минут не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами — 0:0.

    На 26-й минуте был удален футболист «Пафоса» Бруно.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Олимпиакос — Пафос 0:0
    Олимпиакос — Пафос 0:0

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В следующем туре «Олимпиакос» проведет встречу с лондонским «Арсеналом», а «Пафос» дома примет мюнхенскую «Баварию».

