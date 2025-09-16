ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РафиньяКто остановит «Барселону»? Главные сюжетные линии нового сезона Лиги чемпионов
  • 23:53
    • «Карабах» одержал волевую победу над «Бенфикой» в Лиссабоне
  • 00:27
    • «Брентфорд» по пенальти обыграл «Астон Виллу» в Кубке английской лиги
  • 00:00
    • «Реал» обыграл в меньшинстве «Марсель»
  • 23:57
    • «Ювентус» совершил камбэк и сыграл вничью с «Боруссией» Д в матче ЛЧ
  • 23:53
    • «Тоттенхэм» одержал победу над «Вильярреалом» в ЛЧ
    Все новости спорта

    «Ювентус» совершил камбэк и сыграл вничью с «Боруссией» Д в матче ЛЧ

    «Ювентус» — «Боруссия» Д: счет матча 4:4, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Италии Ювентус Футбол Германии Боруссия Д
    Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Ювентусом» (4:4) в матче 1-го общего этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    У «шмелей» отличились Карим Адейеми на 52-й минуте, Феликс Нмеча на 65-й минуте, Ян Коуто на 75-й минуте и Рами Бенсебаини на 86-й минуте с пенальти.

    В составе «Ювентуса» голы записали на свой счет Кенан Йылдыз на 64-й минуте и Ллойд Келли на 90+6-й минуте. Также, дублем отметился Душан Влахович, отличившись на 68-й и 90+4-й минутах.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Ювентус — Боруссия Д 4:4
    Голы: 0:1 Карим Адейеми (52'), 1:1 Кенан Йылдыз (64'), 1:2 Феликс Нмеча (65'), 2:2 Душан Влахович (68'), 2:3 Ян Коуту (75'), 2:4 Рами Бенсебаини (пенальти) (86'), 3:4 Душан Влахович (90 + 4'), 4:4 Ллойд Келли (90 + 6') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Бремер, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо, Уэстон Маккенни (Жоау Мариу, 59'), Теун Коопмейнерс (Vasilije Adzic, 69'), Хефрен Тюрам, Джонатан Дэвид (Душан Влахович, 60'), Кенан Йылдыз (Эдон Жегрова, 86'), Луа Опенда (Мануэль Локателли, 69') Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Ян Коуту, Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Юлиан Рюэрсон, Карим Адейеми, Феликс Нмеча (Джоб Беллингем, 71'), Серу Гирасси (Паскаль Грос, 90'), Максимилиан Байер (Юлиан Брандт, 71'), Марсель Забитцер Предупреждение: Вальдемар Антон (43')

    В следующем матче общего этапа ЛЧ «Боруссия» Д сыграет против «Атлетика» 1-го октября, а «Ювентус» встретится в тот же день с «Вильярреалом».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» будут доминировать и обыграют «матрасников»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Уральское дебри завершится большим количеством голов
  • Автомобилист — Трактор. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Справится ли «Бавария» с «Челси»?
  • «Бавария» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аякс — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры