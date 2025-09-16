«Ювентус» совершил камбэк и сыграл вничью с «Боруссией» Д в матче ЛЧ

Дортмундскаясыграла вничью с(4:4) в матче 1-го общего этапа Лиги чемпионов.

У «шмелей» отличились Карим Адейеми на 52-й минуте, Феликс Нмеча на 65-й минуте, Ян Коуто на 75-й минуте и Рами Бенсебаини на 86-й минуте с пенальти.

В составе «Ювентуса» голы записали на свой счет Кенан Йылдыз на 64-й минуте и Ллойд Келли на 90+6-й минуте. Также, дублем отметился Душан Влахович, отличившись на 68-й и 90+4-й минутах.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Ювентус — Боруссия Д 4:4 Голы: 0:1 Карим Адейеми (52'), 1:1 Кенан Йылдыз (64'), 1:2 Феликс Нмеча (65'), 2:2 Душан Влахович (68'), 2:3 Ян Коуту (75'), 2:4 Рами Бенсебаини (пенальти) (86'), 3:4 Душан Влахович (90 + 4'), 4:4 Ллойд Келли (90 + 6') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Бремер, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо, Уэстон Маккенни (Жоау Мариу, 59'), Теун Коопмейнерс (Vasilije Adzic, 69'), Хефрен Тюрам, Джонатан Дэвид (Душан Влахович, 60'), Кенан Йылдыз (Эдон Жегрова, 86'), Луа Опенда (Мануэль Локателли, 69') Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Ян Коуту, Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Юлиан Рюэрсон, Карим Адейеми, Феликс Нмеча (Джоб Беллингем, 71'), Серу Гирасси (Паскаль Грос, 90'), Максимилиан Байер (Юлиан Брандт, 71'), Марсель Забитцер Предупреждение: Вальдемар Антон (43')

В следующем матче общего этапа ЛЧ «Боруссия» Д сыграет против «Атлетика» 1-го октября, а «Ювентус» встретится в тот же день с «Вильярреалом».