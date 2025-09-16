1-й тайм Реал Мадрид — МарсельОнлайн
    «Реал Мадрид» — «Марсель»: онлайн, прямая трансляция Лиги Чемпионов
    Гол и ассист Мартинелли помогли «Арсеналу» обыграть «Атлетик»

    «Атлетик» Б — «Арсенал»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Атлетик Футбол Англии Арсенал
    «Арсенал» в гостях обыграл «Атлетик» (2:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    В составе «канониров» голы записали на свой счет Габриэл Мартинелли на 72-й минуте и Леандро Троссард на 87-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Атлетик — Арсенал Лондон 0:2
    Голы: 0:1 Габриэл Мартинелли (72'), 0:2 Леандро Троссард (87') Атлетик: Унай Симон, Андони Горосабель, Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Адама Буаро (Юри Берчиче, 68'), Микель Хаурегисар, Микель Весга (Alejandro Rego Mora, 81'), Ойан Сансет (Горка Гурусета, 68'), Роберт Наварро (Унаи Гомес, 61'), Алехандро Беренгер, Иньяки Уильямс Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Риккардо Калафьори (Пьеро Инкапье, 90'), Габриэль Магальяйнс, Кристьян Москера, Юрриен Тимбер, Эберечи Эзе (Габриэл Мартинелли, 71'), Деклан Райс, Мартин Субименди, Микель Мерино, Виктор Дьёкереш (Леандро Троссард, 65'), Чуквунонсо Мадуэке (Кристиан Нергор, 90') Предупреждения: Деклан Райс (8'), Микель Хаурегисар (85'), Чуквунонсо Мадуэке (85'), Мартин Субименди (90 + 1')

    В следующем матче общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет против «Олимпиакоса» 1-го октября, а «Атлетик» встретится в тот же день с «Боруссией» Д.

