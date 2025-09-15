«Эспаньол» в меньшинстве одолел «Мальорку» в матче Примеры

одержал победу над(3:2) в матче 4-го тура испанской Примеры.

В составе хозяев голы записали на свой счет Пере Милья на 20-й минуте, Роберто Фернандес на 34-й и Кике на 81-й минуте с пенальти.

На 45+3-й минуте игрок «Эспаньола» Пере Милья получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

У «Мальорки» дублем отметился Ведат Мурики, забив свои голы на 45-й и 66-й минутах.

Футбол. Испания. Ла Лига Эспаньол — Мальорка 3:2 Голы: 1:0 Пере Милья (20'), 2:0 Роберто Фернандес (34'), 2:1 Ведат Мурики (пенальти) (45'), 2:2 Ведат Мурики (66'), 3:2 Кевин Гарсиа (пенальти) (81') Эспаньол: Марко Дмитрович, Омар Эль-Хилали, Фернандо Калеро, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Урко Гонсалес, Поль Лосано, Тайрис Долан, Пере Милья, Роберто Фернандес, Хавьер Пуадо Мальорка: Лео Роман, Хоан Мохика, Мараш Кумбула, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Матеу Морей, Пабло Торре, Мануэль Морланес, Серхи Дардер, Ведат Мурики, Матео Джозеф Предупреждения: Поль Лосано (43'), Матеу Морей (45 + 2'), Кевин Гарсиа (90') Удаление: Пере Милья (45 + 3')

После этого матча «Эспаньол» занимает 3-е место в таблице Примеры с 10-ю очками в активе. «Мальорка» — на 19-й строчке (1).