    «Вест-Хэм» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:15
    • «Реал» в меньшинстве победил «Реал Сосьедад»
  • 19:05
    • Костромской «Спартак» вырвал победу у «Арсенала» и вышел в лидеры Первой лиги
  • 18:46
    • «Динамо» М сыграло вничью со «Спартаком» в матче РПЛ
  • 18:41
    • «Ахмат» и «Локомотив» поделили очки в матче РПЛ
  • 16:28
    • Дубль Субименди принес «Арсеналу» победу над «Ноттингемом» в матче АПЛ
    «Реал» в меньшинстве победил «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Реал Мадрид Реал Сосьедад
    В матче четвертого тура испанской Примеры «Реал» на выезде победил «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    В составе победителей забили Килиан Мбаппе и Арда Гюлер. За хозяев же отличился Микель Оярсабаль.

    «Реал» на 32-й минуте остался в меньшинстве из-за удаления Дина Хейсена.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Реал Сосьедад — Реал Мадрид 1:2
    Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (12'), 0:2 Арда Гюлер (44'), 1:2 Микель Оярсабаль (пенальти) (56') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо (Хон Арамбуру, 57'), Дуйе Чалета-Цар, Игор Субельдия, Серхио Гомес, Пабло Марин (Такэфуса Кубо, 66'), Йон Горротксатеги (Йон Каррикабуру, 78'), Гонсалу Гуэдеш (Арсен Захарян, 66'), Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа, Mikel Goti (Карлос Солер, 57') Реал Мадрид: Альваро Фернандес, Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль (Трент Александер-Арнольд, 82'), Арда Гюлер (Давид Алаба, 88'), Браим Диас (Федерико Вальверде, 46'), Орельен Чуаэми, Даниель Себальос (Рауль Асенсио, 68'), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (Фран Гарсия, 68'), Дин Хейзен Предупреждения: Игор Субельдия (6'), Xabi Alonso (34'), Андер Барренечеа (45 + 1'), Килиан Мбаппе (62') Удаление: Дин Хейзен (32')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Победа позволила «Реалу» набрать 12 очков и закрепиться на первом месте в турнирной таблице. У «Реал Сосьедада» два очка и 17-я строчка.

