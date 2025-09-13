«Реал» в меньшинстве победил «Реал Сосьедад»

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
В составе победителей забили Килиан Мбаппе и Арда Гюлер. За хозяев же отличился Микель Оярсабаль.
«Реал» на 32-й минуте остался в меньшинстве из-за удаления Дина Хейсена.
Футбол. Испания. Ла Лига
Реал Сосьедад — Реал Мадрид 1:2
Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (12'), 0:2 Арда Гюлер (44'), 1:2 Микель Оярсабаль (пенальти) (56') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо (Хон Арамбуру, 57'), Дуйе Чалета-Цар, Игор Субельдия, Серхио Гомес, Пабло Марин (Такэфуса Кубо, 66'), Йон Горротксатеги (Йон Каррикабуру, 78'), Гонсалу Гуэдеш (Арсен Захарян, 66'), Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа, Mikel Goti (Карлос Солер, 57') Реал Мадрид: Альваро Фернандес, Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль (Трент Александер-Арнольд, 82'), Арда Гюлер (Давид Алаба, 88'), Браим Диас (Федерико Вальверде, 46'), Орельен Чуаэми, Даниель Себальос (Рауль Асенсио, 68'), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (Фран Гарсия, 68'), Дин Хейзен Предупреждения: Игор Субельдия (6'), Xabi Alonso (34'), Андер Барренечеа (45 + 1'), Килиан Мбаппе (62') Удаление: Дин Хейзен (32')
Календарь и таблица испанской Примеры
Победа позволила «Реалу» набрать 12 очков и закрепиться на первом месте в турнирной таблице. У «Реал Сосьедада» два очка и 17-я строчка.