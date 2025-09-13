ПерерывБавария — ГамбургОнлайн
    «Атлетик» — «Алавес». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 4-го тура Примеры «Атлетик» — «Алавес».

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Атлетик Алавес
  • 19:15
    • «Реал» в меньшинстве победил «Реал Сосьедад»
  • 19:05
    • Костромской «Спартак» вырвал победу у «Арсенала» и вышел в лидеры Первой лиги
  • 18:46
    • «Динамо» М сыграло вничью со «Спартаком» в матче РПЛ
  • 18:41
    • «Ахмат» и «Локомотив» поделили очки в матче РПЛ
  • 16:28
    • Дубль Субименди принес «Арсеналу» победу над «Ноттингемом» в матче АПЛ
  • 15:59
    • «Пари НН» уверенно обыграл «Оренбург»
  • 20:13
    • Карпин — о ничьей со «Спартаком»: В интенсивности мы были лучше
    Ойан Сансет
    «Атлетик» и «Алавес» встретятся друг против друга в рамках 4-го тура испанской Примеры. За ходом матча наблюдайте вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    Ход матча

    45+3' Перерыв! Отдыхаем от «великолепного» футбола!

    45+1' Добротно пробил Уильямс, но мимо ворот!

    45+1' Две минуты добавлено к первому тайму.

    45' Первый тайм подходит к своему концу, команды забивать будто и не стремятся.

    42' Плотный удар с подбора от Хаурехисара — вратарь «Алавеса» на месте!

    42' Хороша подача со штрафного от «Атлетика», результатом всего этого стал угловой в пользу хозяев.

    41' Продолжает свои попытки взломать защиту «Алавеса» игроки «Атлетика», но пока без особого успеха

    38' Получает мяч Уильямс на правом краю штрафной площади соперника, но не смог обработать передачу. Удар от ворот.

    35' Теперь игрок «Алавеса» Ибаньес лежит на газоне после того, как помог партнерам выбить мяч за пределы собственной штрафной. Борьбы становится все больше и больше, а футбола все так и нет. Ребята, мы хотим футбол увидеть, а не смешанные единоборства!

    34' Угловой в пользу «Атлетика»

    32' И еще одно грубое нарушение правил от Мариано Диаса... Отмахнулся доминиканец, но на сей раз его прощает рефери.

    30' Мариано Диас получает желтую карточку за грубейшую игру против своего оппонента!

    28' «Атлетик» с мячом, катают хозяева, но как-то без весомых попыток обострить игру. А хоккейные болельщики все жалуются на игру команд Игоря Никитина... По сравнению с тем, что сейчас на «Сан-Мамес», у подопечных двукратного обладателя Кубка Гагарина зрелищности больше...

    25' Разыграли, навесили, а Унаи Симон спокойно ловит мяч в руки.

    24' И еще один «корнер» подадут гости

    24' Больше половины тайма прошло этого наискучнейшего футбола, хоть угловой «Алавес» заработал — уже успех

    21' Жестко играет Хонни Кастро на левом фланге

    18' Грубовато сфолил де Галаррета и получил заслуженный «горчичник»

    17' Перехватил мяч «Алавес» под свой контроль и пытаются гости что-то организовать.

    14' Опасно было, но не более — подбор за «Алавесом».

    14' Угловой заработал «Алавес»

    13' Продолжает давить «Атлетик» на оппонентов, но пока безуспешно.

    10' Не без труда, но «Алавес» отбивается!

    9' Угловой заработал «Атлетик»

    6' Владеют на данный момент мячом хозяева поля.

    4' Пока команды присматриваются друг к другу, стоит отметить, что главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде дисквалифицирован на 4 матча из-за недовольства решением арбитра в прошлой игре против «Бетиса».

    1' Матч начался, «Алавес» развел мяч с центра поля!

    До матча

    19:25 Матч пройдет в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», который вмещает 53 289 зрителей

    19:15 «Алавес» не может обыграть «Атлетик» в официальных матчах с 2020-го года

    19:05 Главный арбитр матча — Хосе Санчес Мартинес.

    Стартовые составы

    «Атлетик»: Симон, Аресо, Вивиан, Паредес, Берчиче, Руис де Галаррета, Хаурехисар, Беренгер, Сансет, И. Уильямс, Гурусета

    «Алавес»: Сивера, Хонни Кастро, Гарсес, Теналья, Диарра, Бланко, Висенте, Ибаньес, Гуриди, Аленья, Диас

    «Атлетик»

    Команда из Бильбао на пару с мадридским «Реалом» пока еще не теряла очки в этом сезоне — на счету «львов» 9 очков после 3-х встреч и 2-я строчка в Примере с разницей мячей 6:3.

    «Атлетик» в своих встречах обыграл «Севилью» (3:2), «Райо Вальекано» (1:0) и «Бетис»(2:1).

    Также «красно-белые» провели во время международной паузы «товарняк» против «Осасуны», где победу одержала команда из Памплоны.

    «Алавес»

    Другая команда из Страны Басков начала сезон весьма неплохо — 4 очка за 3 матча на старте Примеры и текущая 12-я позиция в турнирной таблице с разницей мячей 3:3.

    «Алавес» одержал победу над «Леванте» (2:1), проиграл «Бетису» (0:1) и разошелся миром с мадридским «Атлетико» (1:1).

    В прошлом сезоне «славные» дали бой «старшим братьям» из Бильбао, сыграв вничью дома и проиграв минимально в гостях.

    Личные встречи

    Команды играли друг против друга 65 раз, в 39 из которых победу одержали «красно-белые». 11 побед на счету «Алавеса», в остальных 15 встречах победитель не был выявлен.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.23.

