Атлетик — Алавес. Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Ла Лига, 13 сентября 2025 года

13 сентября в 4-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Алавес». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Алавес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски стартовали весьма удачно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетик» в трех турах набрал 9 зачетных баллов. В них команда отличилась 6 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Баски уступили «Осасуне» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Бетису» (2:1). Да и поединок с «Райо Вальекано» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Атлетик» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Баски потенциально способны побороться за попадание в тройку. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Атлетик» традиционно успешно противостоит «Алавесу». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Баски намерены закрепиться в лидирующей группе.

«Алавес»

Турнирное положение: «Славные» нынешний чемпионат начали неплохо. Команда ныне пребывает на 11 строчке турнирной таблицы.

Причем «Алавес» не блещет стабильностью результатов. Команда набрала всего 4 очка в трех стартовых поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Славные» не уступили «Атлетико» (1:1).

До того команда была бита «Бетисом» (0:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Леванте» (2:1).

При этом «Алавес» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Славные» способны быть в середняках лиги. Да и кадровый потенциал для этого достаточен.

При этом «Алавес» уже 5 лет не обыгрывает «Атлетик». А вот в среднем команда забивает аккурат гол за матч.

«Славные» явно постараются закрепиться в середняках. Вот только команда не побеждает уже два матча кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Алавес» уже 5 лет не может обыграть «Атлетик»

«Атлетик» до последней коллизии победил 3 раза кряду

Баски в среднем забивают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.26 и 1.65.

Прогноз: «Атлетик» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены закрепиться в группе лидеров, к тому же «Алавес» крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.34