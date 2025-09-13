2-й период Салават Юлаев — АвтомобилистОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Онлайн, прямая трансляция Пеп ГвардиолаИмперия под угрозой. Почему Гвардиола оказался не готов к новым тенденциям АПЛ Игорь ЛарионовСКА — «Трактор» 5:2. Онлайн, прямая трансляция
  • 17:08
    • Казахстанская Премьер-лига будет расширена до 16 команд
  • 15:48
    • Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Реалом»
  • 11:22
    • Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  • 09:33
    • Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
  • 09:02
    • Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    • СКА уверенно обыграл «Трактор»
    Все новости спорта

    Баски совершат блицкриг

    Атлетик — Алавес. Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Ла Лига, 13 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Атлетик Прогнозы на Алавес Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Алавес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Беренгер
    13 сентября в 4-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Алавес». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Алавес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Ла Лига 13 Сентября 2025 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 19:30 Алавес

    Алавес

  • Витория
    •

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски стартовали весьма удачно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атлетик» в трех турах набрал 9 зачетных баллов. В них команда отличилась 6 результативными выстрелами.

    Атлетик — Алавес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Баски уступили «Осасуне» (0:1).

    До того команда нанесла поражение «Бетису» (2:1). Да и поединок с «Райо Вальекано» завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Атлетик» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Баски потенциально способны побороться за попадание в тройку. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

    Причем «Атлетик» традиционно успешно противостоит «Алавесу». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Баски намерены закрепиться в лидирующей группе.

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Славные» нынешний чемпионат начали неплохо. Команда ныне пребывает на 11 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Алавес» не блещет стабильностью результатов. Команда набрала всего 4 очка в трех стартовых поединках.

  • Навязчивые идеи. Как топ-клубами управляют трансферные мании
  • У каждого гранда есть своя трансферная одержимость
  • 10/09/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Славные» не уступили «Атлетико» (1:1).

    До того команда была бита «Бетисом» (0:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Леванте» (2:1).

    При этом «Алавес» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Славные» способны быть в середняках лиги. Да и кадровый потенциал для этого достаточен.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Алавес» уже 5 лет не обыгрывает «Атлетик». А вот в среднем команда забивает аккурат гол за матч.

    «Славные» явно постараются закрепиться в середняках. Вот только команда не побеждает уже два матча кряду.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Алавес» уже 5 лет не может обыграть «Атлетик»

    • «Атлетик» до последней коллизии победил 3 раза кряду

    • Баски в среднем забивают 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.26 и 1.65.

    Прогноз: «Атлетик» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева намерены закрепиться в группе лидеров, к тому же «Алавес» крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.34

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Прижмич — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:25
    •  1.93
  • Прогноз на матч Чилич — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Шабаб — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:35
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Торпедо — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шанхай — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Гертс — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Фатех
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Остапенко — Стакушич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Атлетик — Алавес: прогноз и ставка за 2.23, статистика, коэффициенты матча 13.09.202519:30. Баски совершат блицкриг
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры