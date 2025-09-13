Атлетик — Алавес. Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Ла Лига, 13 сентября 2025 года

Атлетик
Алавес
«Атлетик»
Турнирное положение: Баски стартовали весьма удачно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Атлетик» в трех турах набрал 9 зачетных баллов. В них команда отличилась 6 результативными выстрелами.
Атлетик — Алавес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Баски уступили «Осасуне» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Бетису» (2:1). Да и поединок с «Райо Вальекано» завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Атлетик» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Баски потенциально способны побороться за попадание в тройку. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.
Причем «Атлетик» традиционно успешно противостоит «Алавесу». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Баски намерены закрепиться в лидирующей группе.
«Алавес»
Турнирное положение: «Славные» нынешний чемпионат начали неплохо. Команда ныне пребывает на 11 строчке турнирной таблицы.
Причем «Алавес» не блещет стабильностью результатов. Команда набрала всего 4 очка в трех стартовых поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Славные» не уступили «Атлетико» (1:1).
До того команда была бита «Бетисом» (0:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Леванте» (2:1).
При этом «Алавес» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Славные» способны быть в середняках лиги. Да и кадровый потенциал для этого достаточен.
При этом «Алавес» уже 5 лет не обыгрывает «Атлетик». А вот в среднем команда забивает аккурат гол за матч.
«Славные» явно постараются закрепиться в середняках. Вот только команда не побеждает уже два матча кряду.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Алавес» уже 5 лет не может обыграть «Атлетик»
- «Атлетик» до последней коллизии победил 3 раза кряду
- Баски в среднем забивают 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.26 и 1.65.
Прогноз: «Атлетик» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева намерены закрепиться в группе лидеров, к тому же «Алавес» крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.34