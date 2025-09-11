ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Мбаппе: История с изнасилованием? Я вообще не был причастен

    Форвард «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал обвинения в изнасиловании в Стокгольме. Публикации появились в прессе в 2024 году.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    «Я вообще не был причастен. Было просто грустно видеть, как все набросились на это, будто на кусок мяса, при том что речь шла о такой серьёзной теме. Это случается со слишком большим количеством женщин, к сожалению, чтобы использовать это ради заголовков и статей. Никто не задумался о том, что будет с возможной жертвой. А когда все поняли, что я не имею к этой истории никакого отношения, что произошло? Она оказалась отброшенной в сторону, никто не знает, где она, всем всё равно. Это чувствительная тема, и мне было грустно.

    Я знал, что справлюсь, ведь я не был замешан. Полиция никогда мне не звонила, моё имя нигде не фигурировало. Я с самого начала понимал, что всё будет в порядке, но это тяжело. Особенно для твоих близких, и ещё больше — для женщин. Хочешь ты того или нет, когда рассказываешь об этом, чувствуешь во взгляде собеседника мысль: "А вдруг есть хотя бы 1% вероятности, что он сделал что-то? " Это ранило меня. Но я тут ни при чём… Это естественная реакция женщин вокруг меня, потому что слишком многие проходят через подобное», — приводит слова Мбаппе Footmercato со ссылкой на L’Équipe.

