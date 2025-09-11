Медведев: Теперь надо побить мировой рекорд, осталось 3,5 года

Футболиствысказался о матче против(2:1).

«Заслуженная победа "Амкала", играли разнообразнее и интереснее. "Салют" мощная команда, сильная. Следующий соперник "Енисей", по моему.

Будущее? Теперь надо побить мировой рекорд, осталось 3,5 года. И надеюсь, что "Амкал" в этом розыгрыше Кубка не успокоится. Я точно не успокоюсь», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Выход на поле в этой игре позволил 70-летнему Медведеву стать самым возрастным футболистом в истории турнира.

Напомним, что следующим соперником «Амкала» будет «Енисей».