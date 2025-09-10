ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Ламин ЯмальНеудержимые: Испания с Ямалем и Педри устроила очередной спектакль
  • 14:25
    • «Аль-Хиляль» отказал ЦСКА в трансфере нападающего Маркоса Леонардо
  • 13:37
    • Источник: Нападающего «Ювентуса» Аркадиуша Милика предложили российскому клубу
  • 13:17
    • Лионель Месси стал лучшим бомбардиром отборочного этапа чемпионата мира в Южной Америке
  • 13:13
    • В «Реал Сосьедаде» сообщили, что Захарян может сыграть в матче против «Реала»
  • 11:40
    • Алексей Батраков — лучший футболист РПЛ в июле и августе
    «Ювентус» показал третью форму на новый сезон

    Серия A Ювентус
    «Ювентус» официально представил третий комплект формы на сезон 2025/26, созданный Adidas.

    Третья форма «Ювентуса»
    Третья форма «Ювентуса»

    Новый игровой комплект вдохновлен виноградниками Пьемонта и выполнен в элегантном темно-зеленом цвете с элементами цвета слоновой кости.

    Футболки украшены термоаппликацией с тремя полосками Adidas, эмблемой команды в виде зебры и культовым логотипом трилистника. Дизайн дополняет V-образный вырез и манжеты из плоской вязки.

    комплект входят черные шорты с деталями цвета слоновой кости на эмблеме и номерах, а также три темно-зеленые полоски. Черные гетры с надписью «Ювентус» завершают образ.

  • ЦСКА не заметит дальневосточных гостей
  • ЦСКА — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Ак Барс» не оступится на домашнем льду
  • «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Металлург» Мг и «Динамо» не уложатся в три периода
  • «Металлург» Мг — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 4.40
    •
    6.09
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Амкал — Салют
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА-Памир — Истиклол
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Машъал — Шуртан
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хименес-Касинцева — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •
