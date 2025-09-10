«Ювентус» показал третью форму на новый сезон

официально представил третий комплект формы на сезон 2025/26, созданный Adidas.

Третья форма «Ювентуса» Фото: Официальный сайт «Ювентуса»

Новый игровой комплект вдохновлен виноградниками Пьемонта и выполнен в элегантном темно-зеленом цвете с элементами цвета слоновой кости.

Футболки украшены термоаппликацией с тремя полосками Adidas, эмблемой команды в виде зебры и культовым логотипом трилистника. Дизайн дополняет V-образный вырез и манжеты из плоской вязки.

комплект входят черные шорты с деталями цвета слоновой кости на эмблеме и номерах, а также три темно-зеленые полоски. Черные гетры с надписью «Ювентус» завершают образ.